Milan di Allegri, 50 punti alla 23^: il confronto con la stagione dello scudetto di PioliIL CONFRONTO
Introduzione
Nonostante le parole di Allegri, che continua a non considerare “l’obiettivo scudetto”, il passo che il suo Milan sta tenendo è una chiara dichiarazione al campionato: i rossoneri ci sono eccome per lo scudetto, e una serie di statistiche lo confermano. Questo Milan va anche più forte di quello dell’ultimo scudetto vinto con Pioli. Quando, esattamente 4 anni fa, Giroud “girava” il campionato nel derby
Quello che devi sapere
La "halma" di Allegri (che continua a nascondersi)
"Scudetto? Bisogna guardare il +7 dalla quinta perché è ancora lunga e in una settimana può cambiare la classifica”. Massimiliano Allegri preferisce continuare a guardare in basso anziché volgere lo sguardo in alto e accorgersi che l’Inter capolista, in fondo, dista solo 5 punti. Una situazione che ricalca quasi quella dell’ultimo scudetto rossonero, vinto con Pioli in panchina. Allora – stagione 2021/22 – a questo punto del campionato l’Inter era sempre prima; Milan secondo (a pari con il Napoli) ma a -4 (con una partita in più rispetto ai nerazzurri). Il Milan di oggi, però, ha fatto un punto in più di quel Milan. Esiste insomma una serie di “prove” che dimostra che Allegri, nonostante le dichiarazioni, non possa più nascondersi.
Un Milan "imbattibile" (da 22 giornate)
Un po’ di numeri per iniziare: il Milan in questo campionato è partito con una sconfitta in casa contro la Cremonese neopromossa. Un tonfo che ha fatto rumore, ma poi i rossoneri si sono rialzati, sono ripartiti e – quando siamo alla 23^ giornata – non sono più caduti. Il Milan di Allegri ha infilato una striscia di 22 risultati utili in campionato (di cui 14 vittorie) che lo rende la squadra con la migliore serie aperta nei top campionati europei. Durante questo cammino di 5 mesi (la sconfitta con la Cremonese è del 23 agosto, il 29 riparte vincendo a Lecce) ha battuto il Napoli, l’Inter, la Roma, il Bologna due volte, il sorprendente Como. Ha pareggiato in casa della Juventus e dell’Atalanta. Se negli scontri diretti ha fatto nettamente meglio dell’Inter, i 5 punti di differenza sono dovuti esclusivamente a quelli persi (pareggiandoci) con le cosiddette “piccole”.
Il fattore trasferta
Casa o trasferta poco conta, il Milan “imbattibile” come detto è uscito indenne dallo Stadium della Juventus e dall’Arena dell’Atalanta. Ne ha segnati 3 sul campo del Como, su quello del Bologna, su quello dell’Udinese; ha vinto in rimonta su quello del Torino dopo essere andato sotto 2-0 (altri 3 gol). Ha vinto anche il derby, giocato “in trasferta”. Numeri così, lontano da casa, in Europa li ha solo il Bayern Monaco, unica imbattuta come i rossoneri nei cinque maggiori campionati.
Milan a 50 punti per la terza volta: le altre due fu Scudetto
Ma veniamo ai dati che dovrebbero incoraggiare Allegri a pronunciare la fatidica parola che comincia per S. Il suo Milan ha raggiunto quota 50 punti dopo 23 gare stagionali: nell’era dei tre punti a vittoria è solo la terza volta che i rossoneri ci riescono. Le due precedenti?
- Stagione 2003/04: 58 punti
- Stagione 1995/96: 50 punti
Due annate che ai tifosi rossoneri dovrebbero dire qualcosa, altrimenti glielo diciamo noi: in entrambi i casi in cui il Milan ha avuto almeno 50 punti a questo punto della stagione, ha poi vinto il campionato.
Il Milan scudettato di Pioli? Un punto in meno e +7 su... Allegri
Sì, ma l’ultimo Milan scudettato non aveva 50 punti alla 23^ giornata. Vero. Ne aveva 49. Era secondo a pari con il Napoli, alle spalle dell’Inter a quota 53 (con una partita in meno, quella rinviata contro il Bologna che i nerazzurri perderanno con l’errore decisivo di Radu). Quel Milan (di Pioli, stagione 2021/22), poi protagonista del sorpasso sui cugini, dopo 23 partite aveva già 4 sconfitte sul groppone (Fiorentina, Sassuolo, Napoli, Spezia), segnava di più (47 gol, 2 a partita in media, contro i 38 di quello attuale) ma non aveva una difesa solida come quella di Allegri (25 gol subiti, quasi 1 a partita in media; oggi sono 17). Curiosamente, anche quel Milan alla 23^ giornata era a +7 sulla quinta, che all’epoca era la Juventus. La Juventus di Allegri.
Milan mai così bene con Pioli
- Stagione 2025/2026: 50 punti (Allegri)
- Stagione 2024/2025: 35 punti (Fonseca-Conceiçao)
- Stagione 2023/2024: 49 punti (Pioli)
- Stagione 2022/2023: 44 punti (Pioli)
- Stagione 2021/2022: 49 punti (Pioli) *
- Stagione 2020/2021: 49 punti (Pioli)
- Stagione 2019/2020: 32 punti (Giampaolo-Pioli)
* scudetto a fine campionato
Alla 23^ il pari con Allegri. E alla 24^ c'era il derby di Giroud
Riassumendo, dati alla mano, il Milan di Allegri di oggi sta andando più forte del Milan di Pioli scudettato, a questo punto della stagione: 50 punti a 49. Quel Milan di Pioli alla 23^ giornata affrontò la Juventus di Allegri: era il 23 gennaio 2022, a San Siro finì 0-0. L’Inter (+4 con una partita in meno) gioiva: dopo la pausa per le Nazionali, alla 24^ giornata ci sarebbe stato infatti il derby, al quale poteva arrivare con la discreta serenità di chi può contare su due risultati su tre. Finì col “terzo” risultato: 1-2 per il Milan, è il derby della doppietta di Giroud, che si girò e lo rigirò. Era il 5 febbraio 2022, esattamente 4 anni fa.