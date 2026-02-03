Un po’ di numeri per iniziare: il Milan in questo campionato è partito con una sconfitta in casa contro la Cremonese neopromossa. Un tonfo che ha fatto rumore, ma poi i rossoneri si sono rialzati, sono ripartiti e – quando siamo alla 23^ giornata – non sono più caduti. Il Milan di Allegri ha infilato una striscia di 22 risultati utili in campionato (di cui 14 vittorie) che lo rende la squadra con la migliore serie aperta nei top campionati europei. Durante questo cammino di 5 mesi (la sconfitta con la Cremonese è del 23 agosto, il 29 riparte vincendo a Lecce) ha battuto il Napoli, l’Inter, la Roma, il Bologna due volte, il sorprendente Como. Ha pareggiato in casa della Juventus e dell’Atalanta. Se negli scontri diretti ha fatto nettamente meglio dell’Inter, i 5 punti di differenza sono dovuti esclusivamente a quelli persi (pareggiandoci) con le cosiddette “piccole”.