A Milanello gli uomini di Pioli proseguono la preparazione del delicato match contro l'Atalanta, in programma domenica alle 18 a San Siro. Alla seduta odierna presente anche l'amministratore delegato Ivan Gazidis. Ibrahimovic si è allenato a parte come al solito, ma da domani sarà in gruppo. Pioli orientato a dare di nuovo fiducia ai giocatori titolari a Verona nell'ultima giornata