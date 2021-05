2/11 ©Ansa

JENS LEHMANN (1998-99, 6 presenze) - Primo portiere straniero della storia del Milan. Solo sei partite, sei gol presi e almeno tre papere. Arriva in rossonero a quasi trent'anni ma delude. Contro la Fiorentina, nel 1998, Batistuta lo beffa una volta sotto la pancia e una sotto le gambe. Non da sogno anche un'uscita a vuoto a Cagliari che costò la sconfitta. Con in porta il diciottenne Christian Abbiati quello stesso Milan di Zaccheroni vincerà lo scudetto.



(in foto da sinistra a destra: Ayala, Bierhoff, Maldini, Helveg e Lehmann)