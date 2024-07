Nei cuori rossoneri il numero è quello di Andriy Shevchenko, Pallone d’oro nel 2004 e grande idolo di tutti i tifosi. Dopo il fuoriclasse ucraino sono stati in tanti ad indossare questa maglia, ma quasi nessuno ha retto il confronto con Sheva. Adesso la 7 è sulle spalle di Alvaro Morata che la sceglie così come ha fatto in nazionale. Ecco tutti i “7” in rossonero dal 1994/95

