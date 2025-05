Introduzione

Amma fatica' è il Conte pensiero martellante, la cultura del lavoro da cui passa lo scudetto. F come Fratm e McFratm, tutti uniti, fino al tricolore. J come il Jolly/Jack Raspadori, l'uomo dei gol di un finale di stagione da thriller (lettera T), di emergenza (lettera E) e della P come paura, non la 90 della smorfia ma 90+7, cioè quei lunghissimi minuti di recupero identici tra Parma e Milano della penultima giornata. L è L'uomo in più, a metà tra quel che ha rappresentato Antonio Conte per il Napoli e il primo film della carriera di Paolo Sorrentino, che si apriva con una sorta di profezia