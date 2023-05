Il Napoli torna a vincere uno scudetto trentatré anni dopo l'ultima volta e interrompe un lungo digiuno, come quello di tante altre big del pallone in Europa: l'Arsenal, che non vince una Premier da 18 anni, il Tottenham che è a secco addirittura da oltre sessant'anni. E questi sono solo due casi...

NAPOLI, LO SPECIALE SUDETTO