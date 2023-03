La squadra di Spalletti ha fatto innamorare un popolo intero. In città sono tutti pazzi di Victor Osimhen, goleador in campo e ispirazione a tavola per la creatività di chef e pasticceri. Che ne dite delle uova di Pasqua dedicate al nigeriano? Nel menù anche pizze, torte e il caffè a immagine e somiglianza del bomber della Serie A. E lo trovate anche fuori dalle cucine…