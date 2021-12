Probabili formazioni di Juventus-Genoa

Dubbio a centrocampo tra Rabiot e Bentancur per Allegri. Shevchenko deve fare i conti con una lunga lista di indisponibili: chance per Behrami e Toure. Le probabili formazioni di Juventus-Genoa, calcio d'inizio ore 20.45 Condividi

Occasione per trovare continuità per la Juventus che, dopo la vittoria contro la Salernitana, scenderà in campo all'Allianz Stadium alle ore 20.45 contro il Genoa. I bianconeri, che in casa hanno vinto solo una delle ultime tre partite disputate, vanno a caccia del secondo successo consecutivo. Tre punti che mancano agli uomini di Shevchenko, terzultimi in classifica, dal 12 settembre contro il Cagliari, nell'unica vittoria stagionale dei liguri.

La probabile formazione della Juventus leggi anche Allegri: "Ambiente sereno, pensiamo solo al Genoa" Squadra che vince non si cambia per Allegri che conferma il 4-2-3-1 visto contro la Salernitana. Rispetto all'undici sceso in campo all'Arechi torneranno dal 1' Bonucci e Morata al posto di Chiellini e Kean. Un solo dubbio per l'allenatore bianconero: al fianco di Locatelli, a centrocampo, ci sarà uno tra Bentancur e Rabiot. Sulla trequarti fiducia a Kulusevski, Dybala e Bernardeschi.

JUVENTUS (4-2-3-1) la probabile formazione: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Pellegrini; Bentancur, Locatelli; Kulusevski, Dybala, Bernardeschi; Morata. All.: Allegri

La probabile formazione del Genoa leggi anche Shevchenko: "Gli infortuni ci stanno penalizzando" Shevchenko deve fare i conti con una lunga lista di indisponibili. Rispetto al match contro il Milan non ci saranno anche Rovella, fermato da una lesione distrattiva del retto femorale destro, e Sturaro, alle prese con un affaticamento al bicipite femorale sinistro. Al loro posto pronti Behrami e Toure che affiancheranno Badelj. In difesa tornerà Biraschi dal 1', mentre in attacco Pandev favorito per una maglia da titolare con Hernani alle sue spalle.