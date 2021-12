Alla sfida di domenica sera allo Stadium, valida per la 16^ giornata di Serie A, la Juventus ci arriva dopo la vittoria ottenuta a Salerno nel turno infrasettimanale: " Quella di Salerno è stata una buona partita ma dovrebbe essere la base per il futuro. Ora pensiamo al Genoa: in casa abbiamo già steccato tre volte, non possiamo farlo ancora - spiega Allegri - dobbiamo giocare con grinta, qualità e tecnica. Il Genoa arriva da tre sconfitte e un pari. Shevchenko è bravo anche se è giovane, ha avuto una bella esperienza con l'Ucraina raggiungendo ottimi risultati . Per noi è una partita da vincere, da affrontare nel miglior modo possibile".

Pellegrini e Kulusevski titolari, confermato Locatelli

leggi anche

Chiellini: "Progetto Insuperabili un orgoglio"

L'allenatore si concentra poi sulle scelte di formazione: "Pellegrini dovrebbe giocare, così come Kulusevski. A Salerno abbiamo giocato una bella partita, con tanti Under 23 in campo. Poi ci sono i giocatori più esperti, che magari hanno bisogno di riposare di più. In questo momento è importante far recuperare chi ha giocato di più, anche considerando la sfida di Champions di mercoledì". A centrocampo ci sarà Locatelli: "Sta ancora in piedi, quindi domani gioca ancora - risponde - poi capiremo quando farlo recuperare. In questo momento Manuel sta discretamente bene". Da valutare il suo compagno di reparto: "Rabiot? In questo momento gioca meglio nei due che da mezzala. Arthur dal primo minuto? Non ho ancora deciso, lui è un ottimo professionista e quando è stato chiamato in causa ha fatto bene". Ci sono anche delle assenze: "De Sciglio e McKennie dovrebbero tornare con la squadra la prossima settimana. Ramsey per ora è ancora fuori". Ballottaggio aperto in attacco: "Morata ha fatto bene così come Kean. Domattina valuterò chi far giocare: sono comunque contento di tutti e due".