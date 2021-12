Probabili formazioni di Inter-Torino

Simone Inzaghi lancia Vidal per sostituire lo squalificato Barella, in avanti Dzeko in vantaggio su Sanchez per affiancare Lautaro Martinez. Juric senza Praet, ci saranno Linetty e Pjaca dietro Sanabria IL PROGRAMMA DELLA 19^ GIORNATA Condividi

È stato un 2021 fantastico per l'Inter, che chiude quest'anno al primo posto dopo aver festeggiato anche lo scudetto. Simone Inzaghi, però, vuole un'altra vittoria prima della sosta natalizia e l'avversario dell'ultimo turno del girone d'andata è il Torino di Ivan Juric. I granata sono reduci da quattro risultati utili consecutivi e da due vittorie contro Bologna ed Hellas Verona e arrivano a San Siro per provare a fermare la capolista. L'Inter, invece, viene da sei successi di fila, che hanno permesso ai nerazzurri di conquistare il primo posto e di costruire un vantaggio di 4 punti sulle seconde in classifica.

Inter, ballottaggio Dzeko-Sanchez leggi anche Inzaghi: "Campioni d'inverno? Scudetto è lontano" Nerazzurri campioni d'Inverno quindi, ma vogliosi di chiudere in bellezza il girone d'andata. Simone Inzaghi non avrà a disposizione lo squalificato Barella, al suo posto è pronto Arturo Vidal. Il cileno affiancherà i riconfermati Brozovic e Calhanoglu, con Dumfries e Perisic a correre sugli esterni. La difesa sarà quella titolare, con il terzetto formato da Skriniar, de Vrij e Bastoni davanti al portiere Handanovic. In avanti, invece, Lautaro Martinez è sicuro di partire titolare. Per l'altra maglia Dzeko è in vantaggio su Alexis Sanchez, che resta però un serio candidato dopo i due gol consecutivi segnati contro Cagliari e Salernitana.

INTER (3-5-2) Probabile formazione: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

Toro, Praet indisponibile leggi anche Juric: "Inzaghi un top, ma noi pronti a stupire" Problema muscolare al bicipite femorale della coscia destra per Praet, grande assente in casa granata. Il belga lascia un posto libero sulla trequarti che dovrebbe essere preso da Linetty, con Pjaca confermato alle spalle di Sanabria (ancora out Andrea Belotti). In mezzo al campo ci saranno ancora Lukic e Pobega, così come Singo e Vojvoda sugli esterni. In difesa verrà riproposta la linea a tre con Dijdij, Bremer e Rodriguez davanti al portiere Milinkovic-Savic.