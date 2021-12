Probabili formazioni di Napoli-Spezia

Spalletti nuovamente senza Insigne (positivo al Covid), oltre a Osimhen, Koulibaly e Fabiàn Ruiz. In difesa rientra Mario Rui, in attacco c'è Dries Mertens. Thiago Motta perde Nzola, in avanti spazio a Manaj con Colley che si candida per l'altra maglia (è in vantaggio su Antiste)

Dopo aver ottenuto una grande vittoria a San Siro contro il Milan, il Napoli vuole ripetersi per chiudere al meglio questo 2021. Al Maradona arriverà lo Spezia di Thiago Motta, squadra al quartultimo posto in classifica a quota 13 punti. I bianconeri sono reduci dal pareggio interno contro l'Empoli ma non vincono da più di un mese: l'ultimo successo il 6 novembre contro il Torino, poi quattro sconfitte e soli due punti conquistati in sei giornate. Il Napoli, invece, con la vittoria di Milano si è riscattato dopo la doppia sconfitta interna con Atalanta ed Empoli, ma ora vuole ritornare a vincere anche davanti al proprio pubblico.

Napoli, Mertens titolare. Rientra Mario Rui leggi anche Spalletti: "Gli assenti? Vogliamo vincerle tutte" Luciano Spalletti ha prima recuperato Lorenzo Insigne dall'infortunio al polpaccio, ma poi lo ha riperso a causa della positività al Covid del capitano del Napoli. Ancora out anche Koulibaly, Osimhen e Fabiàn Ruiz, è invece rientrato Mario Rui che quindi riprenderà il suo posto sulla sinistra. Questo permetterà a Di Lorenzo di ritornare sulla destra, in una difesa completata dai centrali Rrahmani e Juan Jesus. In mezzo al campo ci sarà Lobotka al fianco di Anguissa, mentre la linea dei trequartisti sarà confermata con Lozano, Zielinski ed Elmas. Il centravanti, però, questa volta sarà Mertens, con Petagna che si accomoderà in panchina dopo essere stato titolare contro il Milan.

NAPOLI (4-2-3-1) Probabile formazione: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Lozano, Zielinski, Elmas; Mertens. All. Spalletti

Spezia, out Nzola: ballottaggio in attacco leggi anche Insigne positivo al Covid, negativi altri tamponi Ancora fuori M'Bala Nzola, questa volta escluso dai convocati per un virus gastrointestinale. Thiago Motta deve rinunciare nuovamente a Sala e Verde, entrambi infortunati e quindi fuori dalla lista dei convocati. In avanti si va verso la conferma di Manaj, mentre al suo fianco potrebbe esserci l'inserimento di Colley anche se resta viva la candidatura di Antiste. Scelte praticamente fatte in mezzo al campo, dove ci saranno Maggiore, Bourabia e Kovalenko con Gyasi e Reca sugli esterni. In difesa la linea a tre composta da Amian, Erlic e Nikolaou davanti a Provedel.