Probabili formazioni Inter-Lazio

Inzaghi ritrova Dzeko che però parte dalla panchina, in avanti c'è Alexis Sanchez, dubbio Vidal-Gagliardini in mezzo; Sarri punta su Radu per sostituire Acerbi, mentre a centrocampo ritrova Basic. Le probabili formazioni di Inter-Lazio (ore 20.45)

I nerazzurri, dopo aver saltato la gara contro il Bologna causa Covid, si preparano a scendere in campo per la prima volta in questo 2022. La Lazio arriva al match dopo il 3-3 con l’Empoli. Inter prima in classifica con 46 punti nonostante una gara in meno, biancocelesti a quota 32 punti.

Inter, Dzeko in panchina: uno tra Vidal e Gagliardini in mezzo leggi anche Zhang a cena ad Appiano: complimenti a Inzaghi Simone Inzaghi recupera Edin Dzeko dopo il Covid, ma l’attaccante bosniaco partirà dalla panchina. In avanti con Lautaro Martinez ci sarà Alexis Sanchez, in vantaggio nel ballottaggio con l’ex Correa. Nessuna novità in difesa, mentre a centrocampo – dove ci sarà da sostituire lo squalificato Calhanoglu – sono due i dubbi che l’allenatore scioglierà solo all’ultimo: quello tra Vidal e Gagliardini in mezzo, e quello tra Perisic (comunque favorito) e Dimarco sull’out di sinistra.

INTE R (3-5-2) La probabile formazione: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lautaro, Sanchez. Allenatore: Simone Inzaghi.

Lazio, Radu e Basic dal 1’: ballottaggio Pedro-Zaccagni approfondimento Sarri: "Voglio coraggio. Pronto a firmare rinnovo" In casa Lazio sono due i dubbi principali per Maurizio Sarri e riguardano il ruolo di difensore centrale e quello di esterno offensivo. Per sostituire l’infortunato Acerbi, l’allenatore biancoceleste sembra intenzionato a schierare Radu, anche se il ballottaggio con Patric non è ancora del tutto sciolto. A centrocampo torna titolare Basic, con Luis Alberto che partirà dalla panchina. In avanti, Felipe Anderson e Immobile sono sicuri di partire dal primo minuto, mentre Pedro e Zaccagni si contendono l’altra maglia da titolare nel tridente.