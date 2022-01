Probabili formazioni di Cagliari-Fiorentina

I rossoblù con molte assenze e qualche recupero in extremis. I viola senza Saponara e Vlahovic si affidano a Callejon e Piatek, pronto per l'esordio dal primo minuto. Calcio d'inizio alle 12:30, con il match che sarà trasmesso in diretta su Sky

Alle 12:30 si apre questa domenica di Serie A. All'Unipol Domusdi Cagliari, il Cagliari ospita la Fiorentina. I padroni di casa, reduci dallo stop di Roma, vogliono riprendere il buon cammino intrapreso nel 2022 (con due vittorie su tre) e ottenere punti per l'obiettivo salvezza. La Fiorentina di Italiano, invece, priva di Vlahovic e Saponara, vuole continuare a stupire e far bene, per sognare l'Europa. Dirige l'incontro l'arbitro Aureliano. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky.