Probabili formazioni di Genoa-Lazio

Blessin recupera Bani e ritrova Ostigard che rientra dalla squalifica, mentre Sturaro dà forfait. Sarri può tornare a contare di Pedro, che però inizialmente partirà dalla panchina. Le probabili formazioni di Genoa-Lazio, calcio d'inizio ore 12.30, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI Condividi

Genoa e Lazio apriranno la domenica della 32^ giornata di Serie A. Al Ferraris andrà in scena una sfida tra formazioni con obiettivi opposti: i rossoblù cercano i tre punti per inseguire la salvezza, mentre i biancocelesti vogliono consolidare il proprio piazzamento per un posto in Europa. La squadra di Sarri è reduce dalla vittoria contro il Sassuolo e lontano dall'Olimpico, senza considerare il derby, non perde in campionato da gennaio (Inter-Lazio 2-1). Gli uomini di Blessin, invece, hanno interrotto una serie otto risultati utili consecutivi con il ko contro il Verona. Calcio d'inizio ore 12.30, diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca di Dario Massara, commento di Lorenzo Minotti. A bordocampo Vanessa Leonardi e Manuele Baiocchini.

Chance per Piccoli dal 1': la probabile del Genoa leggi anche Le squadre con meno vittorie nel 2022 in Europa Rispetto al match contro l'Hellas Verona, Blessin va verso due soli cambi di formazione. In difesa, torna Leo Ostigard dopo aver scontato il turno di squalifica. Johan Vasquez si sposterà sulla corsia di sinistra, con Frendrup (in ballottaggio con Galdames, ma in vantaggio) che avanzerà di qualche metro per schierarsi davanti alla difesa insieme a Badelj. Sturaro non ci sarà: non è stato convocato. Nella linea dei trequartisti, presenti Gudmundsson, Melegoni e Portanova. Davanti, Blessin dovrebbe offrire una maglia da titolare a Piccoli, che è in vantaggio su Destro per partire dal 1'.

GENOA (4-2-3-1) probabile formazione: Sirigu; Hefti, Ostigard, Maksimovic, Vasquez; Frendrup, Badelj; Gudmundsson, Melegoni, Portanova; Piccoli. All.: Blessin.

Luis Alberto c'è: la probabile formazione della Lazio leggi anche Serie A, la classifica del ritorno: Napoli 1° Squadra che vince non si cambia. Sarri dovrebbe confermare lo stesso undici che la scorsa settimana ha battuto il Sassuolo. In difesa fiducia a Patric al fianco di Acerbi (Luiz Felipe è tornato disponibile dopo il problema al ginocchio), mentre a centrocampo spazio a Luis Alberto che ha smaltito l'influenza accusata in settimana. Tra i convocati c'è Pedro, assente per squalifica nell'ultimo match, ma partirà dalla panchina. Al fianco di Immobile ci saranno Felipe Anderson e Zaccagni.