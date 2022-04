Probabili formazioni di Roma-Salernitana

Mourinho recupera Abraham ma decide di non rischiare Zaniolo. In panchina anche Mancini, tornato acciaccato dalla Norvegia. Nicola cambia modulo e sceglie il 3-5-2 con un solo ballotaggio: quello tra Mikael e Ribéry in attacco. Di seguito, le ultime sulle probabili formazioni delle due squadre TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI Condividi

Allo Stadio Olimpico, la Roma di Mourinho affronta la Salernitana in occasione della 32^ giornata di Serie A. Per i giallorossi sarà l'occasione di continuare la striscia positiva di risultati in campionato e di dimenticare il brutto ko di Bodo in Conference League. La Salernitana di Nicola, ultima con 16 punti, cerca il colpaccio per riaprire un barlume di speranza per la salvezza. Calcio d'inizio alle 18.

Zaniolo ancora in panchina: l'XI probabile della Roma leggi anche The Office, viaggio negli uffici degli allenatori Infortunatosi (per fortuna non grave) nell'ultimo match giocato a Bodo, giovedì scorso, Mancini dovrebbe comunque far parte del gruppo di Mourinho per il match contro la Salernitana. Ma partirà dalla panchina. Al suo posto ci sarà Kumbulla. A sorpresa out anche Zaniolo, che sembrava destinato a giocare dal 1' per sostituire Pellegrini (squalificato). Chi invece stringe i denti è Tammy Abraham, anche lui acciaccato ma inamovibile in attacco. L'inglese giocherà al fianco di Felix, con Mkhitaryan che si schiererà alle loro spalle. A centrocampo ci saranno Maitland-Niles, Cristante, Sergio Oliveira ed El Shaarawy. In difesa, insieme a Kumbulla presenti Smalling e Ibanez.

ROMA (3-4-1-2) probabile formazione: Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Maitland-Niles, Sergio Oliveira, Cristante, El Shaarawy; Mkhitaryan; Felix, Abraham. All.: Mourinho.

3-5-2 per Nicola: Mikael in vantaggio su Ribéry per far coppia con Djuric leggi anche Serie A, la classifica del ritorno: Napoli 1° Nicola cambia rispetto all'ultimo match contro il Torino. In porta Sepe. Nella difesa a tre, presenti Gyomber e Radovanovic ma non Fazio (squalificato): al suo posto Ranieri. A centrocampo, Mazzocchi a destra, Obi a sinistra e nel mezzo confermata la coppia L. Coulibaly-Ederson. Davanti, Djuric e Mikael, con quest'ultimo in ballottaggio con Ribéry per una maglia da titolare.