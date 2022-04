5/27 Foto Instagram @josemourinho

Alle spalle della scrivania invece, oltre ad altre lavagnette (utilizzate anche per fissare programmi e calendari), compaiono numerose foto di Mou mentre festeggia i tanti trofei vinti in carriera: alcune da solo con la coppa, altre insieme alla squadra e ad altre ancora con la sua famiglia. E non passano sottotraccia le sedie personalizzate: da quella in versione Batman a quella del Trono di Spade.