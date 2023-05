Dopo il pari di Napoli la Salernitana cerca altri punti importanti per mettere una seria ipoteca sul discorso salvezza. All'Arechi arriva la Fiorentina, ancora in corsa per l'ottavo posto in classifica. Paulo Sousa rinforza il centrocampo con Maggiore e schiera Botheim in coppia con Dia, che sblocca subito il match. Italiano punta ancora su Cabral, titolari Ikoné e Nico Gonzalez. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky

