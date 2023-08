Non solo la sconfitta di Verona e l'ansia per l'esito della trattativa Lukaku, la Roma è in apprensione anche per le condizioni di Paulo Dybala, uscito prima del tempo durante la sfida contro il Verona di Baroni. L'argentino chiesto il cambio e lasciato il campo dopo 68' minuti di gioco, con i giallorossi sotto 2-1, per un problema fisico apparentemente non troppo grave ma che, trattandosi di un giocatore non banale e soprattutto soggetto a noie muscolari, tiene comunque col fiato sospeso sia Mourihno che i tifosi della Roma. Dybala non sembrava particolarmente sofferente e la speranza è che si sia fermato in tempo, ma è comunque reduce da un precampionato difficile dal punto di vista muscolare (si era infortunato all'inguine nell'amichevole contro il Tolosa del 6 agosto). Gli esami delle prossime ore saranno decisivi dunque per capire meglio le sue reali condizioni e se sarà a disposizione per la sfida al Milan, a questo punto già decisiva dopo un solo punto conquistato nelle prime due giornate.