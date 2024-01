Calciomercato, le news di oggi in diretta

Uno dei nomi al centro di questa sessione di mercato è quello di Doig. L'accordo tra il Verona e il Marsiglia non è ancora chiuso, con l'Hellas che avrebbe in mano un'offerta economicamente superiore dal Sassuolo. Il giocatore, che ha giocato titolare contro l'Empoli, spinge per andare in Francia, ma l'OM ha dato un ultimatum: o si chiude entro oggi, oppure abbandonerà la trattativa. CLICCA QUI PER LA NEWS COMPLETA