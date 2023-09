Le probabili formazioni di Bologna–Cagliari Bologna VS Cagliari 4-2-3-1 4-4-2 Titolari 28 Skorupski L. 3 Posch S. 31 Beukema S. 26 Lucumí J. - Kristiansen V. 6 Moro N. 20 Aebischer M. 11 Ndoye D. 19 Ferguson L. 10 Karlsson J. 9 Zirkzee J. 1 Radunovic B. 28 Zappa G. 4 Dossena A. 33 Obert A. 27 Augello T. 8 Nández N. 29 Makoumbou A. 25 Sulemana I. 21 Jankto J. 32 Petagna A. 19 Oristanio G. Riserve Ravaglia, Sosa, Bonifazi, Calafiori, Corazza, Freuler, El Azzouzi, De Silvestri, Van Hooijdonk, Lykogiannis, Fabbian, Urbanski, Orsolini Scuffet, Di Pardo, Capradossi, Goldaniga, Altare, Azzi, Deiola, Kourfaidis, Viola, Shomurodov, Luvumbo In dubbio - - Squalificati - - Indisponibili Saelemaekers, Soumaoro, Barrow Rog, Mancosu, Lapadula, Pavoletti Allenatore Thiago Motta Claudio Ranieri

Bologna-Cagliari, le probabili formazioni: Ranieri sceglie Luvumbo

Thiago Motta non potrà contare su Saelemaekers per un problema alla caviglia, ci sarà Kristiansen. In attacco confermato Zirkzee come riferimento più avanzato. Ranieri è intenzionato a schierare la coppia d'attacco Oristanio-Luvumbo con Petagna pronto a subentrare a gara in corso. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW TV alle 18.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD

Dopo il pareggio di Torino contro la Juventus, il Bologna va a caccia della prima vittoria in campionato. La squadra di Thiago Motta ha cambiato molto anche nelle ultime ore di mercato. Il neo arrivo Saelemaekers non sarà della gara per un problema alla caviglia, mentre ci sarà Kristiansen. In attacco ancora Zirkzee. Il Cagliari arriva a questa sfida dopo la sconfitta casalinga contro l'Inter e dopo il pari rimediato alla prima giornata e proverà il colpaccio al Dall'Ara. Senza Pavoletti, Ranieri sembra orientato a confermare la coppia Luvumbo-Oristanio con Petagna pronto a subentrare a gara in corso. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW TV alle 18.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD.

Bologna, subito fuori Saelemaekers A Casteldebole sono arrivati Kristiansen e Saelemaekers mentre si è perfezionata l’operazione Dominguez in uscita e Freuler in entrata. Sulla sinistra c'è proprio il danese classe 2002 in vantaggio, mentre il belga sarà out dalla gara a causa di un problema a una caviglia. Senza Dominguez c’è da riempire uno slot: la coppia Aebischer-Moro è la favorita davanti a una difesa che non dovrebbe subire modifiche. Davanti come perno resta Zirkzee con Karlsson e Ndoye schierati come esterni. Ferguson resta titolare come trequartista centrale. BOLOGNA (4-3-3), la probabile formazione: Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Moro, Aebischer; Ndoye, Ferguson, Karlsson; Ndoye. All. Motta