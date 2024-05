Serata emozionante per l'allenatore all'ultima panchina coi rossoneri. Prima del fischio d'inizio contro la Salernitana, tutti i giocatori e i componenti dello staff si sono stretti in cerchio attorno a Pioli e lo hanno abbracciato mentre lo stadio cantava il suo nome. Poi l'abbraccio con Leao dopo il gol del vantaggio. E a fine partita l'omaggio di San Siro anche per Giroud e Kjaer

MILAN-SALERNITANA 3-3, GOL E HIGHLIGHTS