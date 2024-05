Il portoghese incontrerà il Marsiglia, ma è pronto a dire di no sia all'OM che al Lille. Vuole il Milan ed è il prescelto dei rossoneri, ma per formalizzare l'accordo bisognerà attendere l'uscita di Pioli

La strada è ormai tracciata. Paulo Fonseca è il prescelto per diventare il nuovo allenatore del Milan. Il portoghese ha in programma un incontro oggi col Marsiglia, il cui corteggiamento è iniziato già da prima, ma nella sua testa ci sono solo i rossoneri. L’intenzione, infatti, è quella di prendere tempo o rispedire subito al mittente le proposte sia dell’OM che quella di rinnovo del Lille, con il quale ha mancato negli ultimissimi minuti la qualificazione in Champions. Vuole accettare il Milan, nonostante le tentazioni offerte dalle panchine delle big ancora libere, come il Bayern Monaco.