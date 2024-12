Penultima gara che potrebbe essere decisiva per assegnare il titolo Costruttori: McLaren può chiudere la partita, ma la Ferrari ce la metterà tutta per portare la sfida ad Abu Dhabi e ribaltare la situazione. Piastri investigato per una manovra pericolosa nel pre gara, mentre Leclerc e Sainz sono chiamati a una super partenza: scattano rispettivamente 5° e 7°. Dalla pole Russell. Ora live su Sky e in streaming su NOW

