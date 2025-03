Come sono cambiate le quotazioni delle squadre favorite per la vittoria finale dell'Europa League dopo i playoff e la definizione del tabellone? Molto. Alcune di quelle che, secondo il supercomputer Opta, erano le maggiori indiziate all'inizio della competizione sono state eliminate e ciò ha comportato un discreto stravolgimento. Aumentano le possibilità delle italiane, soprattutto della Lazio, considerata ora la favorita numero uno per alzare il trofeo al San Mames di Bilbao

