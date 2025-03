Oltre a Palladino, a Sky Sport ha parlato anche l'allenatore della Juventus Thiago Motta: "Oggi affrontiamo una squadra forte, ma dobbiamo essere pronti sin da subito per ottenere la vittoria". Sul possibile cambio modulo (3-5-2 invece di 4-2-3-1): "Nessun cambio di sistema di gioco. Quello che conta è l'approccio. Oggi inizieranno calciatori che ultimamente non hanno giocato o per scelta tecnica o per infortunio, ma credo molto in loro. Abbiamo una grande opportunità per dimostrare il nostro valore". Sul suo futuro: "Sono sereno. Capisco molto bene le dinamiche che esistono nel calcio. Per noi allenatori essere in discussioni è un'abitudine. Solo chi vince il campionato non lo sarà".