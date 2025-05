Mattinata di confronto tra il ds azzurro Giovanni Manna e Federico Pastorello, agente di Alex Meret in scadenza a giugno. Incontro positivo tra le parti, da sciogliere l'ultimo nodo sul bonus economico ma si lavora per trovare l'intesa. Le prossime ore potrebbero essere decisive: il rinnovo del portiere del Napoli avrebbe una durata biennale fino al 2027

Napoli al lavoro per il rinnovo di Alex Meret. Classe 1997, da sette anni in maglia azzurra, il futuro del portiere è stato al centro dell'incontro tenuto in mattinata tra il direttore sportivo Giovanni Manna e l'agente Federico Pastorello. In scadenza a giugno, Meret è stato uno dei protagonisti del terzo scudetto e resta un punto fermo in squadra: 31 presenze in stagione con 15 clean sheet. Da tempo il club di De Laurentiis sta cercando di blindarlo, tema che ha riservato ulteriori novità.