Napoli-Inter, le combinazioni scudetto

Come sappiamo bene, nel caso in cui Napoli e Inter finiscano a parità di punti al termine del campionato, si giocherebbe uno spareggio in programma lunedì 26 maggio alle 20.45. Gli incastri necessari sono i seguenti:

Il Napoli perde contro il Cagliari

L'Inter pareggia a Como

Ripassiamo ancora le regole dello spareggio scudetto: la partita sarebbe in gara unica, secca, giocata in casa della squadra meglio classificata in campionato, una posizione stabilita secondo i criteri della classifica avulsa. Nel caso di Inter-Napoli si giocherebbe a San Siro, visto che le due squadre sono pari negli scontri diretti (primo e secondo criterio di classifica avulsa), ma i nerazzurri sono ampiamente in vantaggio per differenza reti nell'intero campionato (terzo criterio della classifica avulsa, +42 contro +30). Come ha confermato Simonelli, presidente della Lega Serie A, lo spareggio dovrebbe giocarsi proprio a Milano a meno di indicazioni contrarie per motivi di ordine pubblico: "Roma è un’ipotesi solo se dovesse arrivare un provvedimento del Viminale che vieta la trasferta ai tifosi napoletani, ma al momento questo provvedimento non c’è".

Per quanto riguarda l'aspetto tecnico dello spareggio si tratta di un match su 90 minuti, senza supplementari in caso di parità, ma direttamente ai calci di rigore