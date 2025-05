Situazione di classifica a 90 minuti dal termine:

Torino: 44 punti

Juventus: 43 punti

Risultati ultima giornata:

Torino-Cesena 1-1

Perugia-Juventus 1-0

Classifica finale:

Torino: 45 punti (campione) Juventus: 43 punti

Ancora una volta il derby della Mole infiammò il campionato, non era la prima e non sarebbe stata nemmeno l'ultima volta in quegli anni. I granata, trascinati dai gemelli del gol Pulici e Graziani, rischiarono molto pareggiando a reti bianche l'ultima partita in casa con il Cesena. I bianconeri però furono addirittura sconfitti sul campo del Perugia e, a differenza delle stagioni precedenti, non ebbero il killer instinct per vincere sul filo di lana. Come per il Bologna nel 1964, questo fu il settimo scudetto dei granata, al momento l'ultimo