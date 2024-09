Probabili formazioni di Bologna-Atalanta

Italiano ha tutta la difesa a disposizione, ballottaggio tra Iling e Orsolini. Gasp pensa a qualche cambio: davanti si va verso Pasalic con Lookman e Retegui. Hien out per un risentimento nella rifinitura. Partita live sabato 28 settembre alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Bologna per proseguire dopo la prima vittoria della stagione sul campo del Monza, Atalanta per ripartire dopo l'inatteso ko contro il Como. Il match del sabato sera è su Sky e promette spettacolo: calcio d'inizio alle 20.45, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW).

Le mosse di Italiano "Con la vittoria di Monza abbiamo ritrovato il sorriso e il sole. Ora dobbiamo trovare continuità: con l'Atalanta giocherà chi sta meglio ed è più avanti". Parola di Vincenzo Italiano, che presenta così la sfida che attende il suo Bologna sabato sera. L'Atalanta è reduce dall'inatteso ko interno con il Como, ma il tecnico rossoblù non si fida: "E' presto per guardare la classifica, l'Atalanta ha inserito giocatori di grandissimo livello, per competere su tre competizioni, anche se arrivano da una sconfitta sappiamo tutti che è una squadra molto temibile e con grande capacità di reazione". Italiano ha tutti i difensori disponibili, con Casale rientrato in gruppo. Ancora attesa per Pobega. Urbanski spera di conservare il posto da titolare. Ballottaggi tra Iling e Orsolini e tra Aebischer e Moro. Davanti c'è Castro. BOLOGNA (4-2-3-1) probabile formazione: Skourpski; Posch, Beukema, Lucumi, Miranda; Aebischer, Freuler; Iling, Urbanski, Ndote; Castro. All. Italiano



Le mosse di Gasperini Dall'altra parte c'è l'Atalanta, la cui sconfitta contro il Como potrebbe portare Gasperini a cambiare qualcosa: Kossounou non ha convinto a pieno in difesa, Toloi è ancora indisponibile e quindi si va un terzetto formato da Kossounou, Djimsiti e Kolasinac. Hien out per un risentimento nella rifinitura. Pasalic verso la maglia da titolare, con Lookman e Retegui. ATALANTA (3-4-1-2) probabile formazione: Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Retegui, Lookman. All. Gasperini