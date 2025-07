Partiamo snocciolando un po’ di numeri. David, nelle sue 5 stagioni al Lille, ha realizzato in tutto 109 gol in 232 partite tra campionato e coppe (0.47 di media a partita) diventando il secondo miglior marcatore della storia del club. In Ligue 1 ha sempre chiuso i campionati in doppia cifra: 13, 15, 24, 19, 16 gol. Il picco nella stagione 2022-23 (24 gol), bottino quasi ripetuto in quella seguente. Sapete chi era l’allenatore del Lille in quel biennio? Paulo Fonseca. Nel 2022-23, in Francia, c'è anche Igor Tudor, allena il Marsiglia. Contro il Lille di David vince all'andata (2-1) e perde al ritorno (2-1): e David gli fa gol, su rigore. Il titolo di capocannoniere in Francia non è mai arrivato, ma semplicemente perché quelli che ha trascorso lì sono anni dominati dal Psg, che permette a Mbappé di vincere il titolo di miglior marcatore per sei anni di fila, dal 2018 al 2024. Nell’ultima stagione Mbappé non c’era e l’ha vinto… Dembelé, sempre con il Psg. Nonostante ciò, David ha messo in mostra una grande regolarità nel segnare e al Psg ha strappato anche un campionato, nel 2020-21, alla sua stagione d’esordio.