McTominay e gli altri giocatori che hanno "sbloccato" il campionato

Per quest'anno ci ha pensato il solito Scott McTominay, ma di chi sono stati gli altri primi gol di ogni singolo campionato dal 2000 a oggi? Tra di loro tanti grandi bomber e tante meteore del nostro calcio
- Partita: Bari-Verona 1-1
- Gol totali di Andersson in quel campionato: 8
- Partita: Bologna-Atalanta 1-0
- Gol totali di Signori in quel campionato: 3
- Partita: Inter-Torino 1-0 (2^ giornata*)
- Gol totali di Vieri in quel campionato: 24
- Partita: Reggina-Sampdoria 2-2
- Gol totali di Cozza in quel campionato: 8
- Partita: Verona-Inter 2-2
- Gol totali di Stankovic in quel campionato: 3
- Partita: Livorno-Lecce 2-1
- Gol totali di Lucarelli in quel campionato: 19
- Partita: Roma-Livorno 2-0
- Gol totali di De Rossi in quel campionato: 2
- Partita: Lazio-Torino 2-2
- Gol totali di Rosina in quel campionato: 8
- Partita: Udinese-Palermo 3-1
- Gol totali di Di Natale in quel campionato: 12
- Partita: Bologna-Fiorentina 1-1
- Gol totali di Osvaldo in quel campionato: 3
- Partita: Udinese-Genoa 0-1
- Gol totali di Mesto in quel campionato: 2
- Partita: Milan-Lazio 2-2 (2^ giornata*)
- Gol totali di Klose in quel campionato: 12
- Partita: Fiorentina-Udinese 2-1
- Gol totali di Maicosuel in quel campionato: 2
- Partita: Verona-Milan 2-1
- Gol totali di Poli in quel campionato: 2
- Partita: Chievo Verona-Juventus 0-1
- Partita: Verona-Roma 1-1
- Gol totali di Jankovic in quel campionato: 1
- Partita: Roma-Udinese 4-0
- Gol totali di Perotti in quel campionato: 8
- Partita: Juventus-Cagliari 3-0
- Gol totali di Mandzukic in quel campionato: 5
- Partita: Chievo-Juventus 2-3
- Gol totali di Khedira in quel campionato: 2
- Partita: Parma-Juventus 0-1
- Gol totali di Chiellini in quel campionato: 1
- Partita: Fiorentina-Torino 1-0
- Gol totali di Castrovilli in quel campionato: 5
- Partita: Inter-Genoa 4-0
- Gol totali di Skriniar in quel campionato: 3
- Partita: Milan-Udinese 4-2
- Gol totali di Becao in quel campionato: 2
- Partita: Frosinone-Napoli 1-3
- Gol totali di Harroui in quel campionato: 3
- Partita: Genoa-Inter 2-2
- Gol totali di Vogliacco in quel campionato: 2
- Partita: Sassuolo-Napoli 0-2