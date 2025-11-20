Inter-Milan, i giocatori 'insospettabili' a non aver mai segnato nel derby di Milano
Nella storia del derby di Milano diversi calciatori hanno fatto esplodere di gioia il Meazza, ma c'è anche chi non ha mai segnato nonostante abbia comunque un buon curriculum dalle parti di San Siro. Considerando gli ultimi 30 anni, abbiamo preso in considerazione quei calciatori con almeno 10 reti all'attivo con Inter o Milan (o entrambe) e almeno quattro derby alle spalle. Un solo minimo comune denominatore: l'astinenza da gol nella Stracittadina...
- Grazie ai dati Opta (si prende in considerazione gli ultimi 30 anni) abbiamo selezionato i calciatori con almeno 4 derby disputati e che abbiano segnato almeno 10 gol in nerazzurro o rossonero (o con entrambe le maglie). Si tratta di parametri necessari per arrivare all'identikit di giocatori con propensione al gol e allo stesso tempo con una storia alle spalle di almeno due stagioni con una delle due squadre di Milano. Ecco allora la lista
- Derby giocati: 4
- Gol in carriera con l'Inter: 11
- Derby giocati: 5
- Gol in carriera con l'Inter: 14
- Derby giocati: 5
- Gol in carriera con l'Inter: 14
- Derby giocati: 6
- Gol in carriera con il Milan: 32
- Derby giocati: 7
- Gol in carriera con Milan e Inter: 43 (24 e 19)
- Derby giocati: 8
- Gol in carriera con Milan e Inter: 21 (13 e 8)
- Derby giocati: 8
- Gol in carriera con l'Inter: 24
- Derby giocati: 8
- Gol in carriera con Milan e Inter: 61 (33 e 28)
- Derby giocati: 10
- Gol in carriera con il Milan: 18
- Derby giocati: 10
- Gol in carriera con il Milan: 35
- Derby giocati: 13
- Gol in carriera con l'Inter: 72
- Derby giocati: 14
- Gol in carriera con il Milan: 37
- Derby giocati: 21
- Gol in carriera con l'Inter: 26
- Derby giocati: 26
- Gol in carriera con il Milan: 35