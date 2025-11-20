Nella storia del derby di Milano diversi calciatori hanno fatto esplodere di gioia il Meazza, ma c'è anche chi non ha mai segnato nonostante abbia comunque un buon curriculum dalle parti di San Siro. Considerando gli ultimi 30 anni, abbiamo preso in considerazione quei calciatori con almeno 10 reti all'attivo con Inter o Milan (o entrambe) e almeno quattro derby alle spalle. Un solo minimo comune denominatore: l'astinenza da gol nella Stracittadina...

TUTTO SUL DERBY DI MILANO