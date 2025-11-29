La società bianconera ha annunciato il restyling della "Galleria dei Capitani", un percorso visivo e narrativo dedicato ai giocatori che hanno fatto la storia del club. I tifosi avranno la possibilità di visitare la galleria, che sarà attraversata anche dai calciatori dell'attuale Juventus prima di entrare in campo allo Stadium

LA NUOVA "GALLERIA DEI CAPITANI".