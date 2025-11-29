Juventus, annunciata la nuova "Galleria dei Capitani". FOTO
La società bianconera ha annunciato il restyling della "Galleria dei Capitani", un percorso visivo e narrativo dedicato ai giocatori che hanno fatto la storia del club. I tifosi avranno la possibilità di visitare la galleria, che sarà attraversata anche dai calciatori dell'attuale Juventus prima di entrare in campo allo Stadium
- La Juventus ha annunciato "il restyling di un luogo più unico che raro: la 'Galleria dei Capitani', un vero e proprio percorso visivo e narrativo dedicato ai pilastri inossidabili della nostra storia"
- La galleria sarà attraversata dai calciatori della Juventus prima di entrare in campo, come specifica il club bianconero: " Questo spazio rinnovato, posizionato strategicamente e attraversato dai giocatori prima dell’ingresso in campo, diventa il posto in cui raccogliere massima concentrazione e silenzio, dove l'eredità si fonde con l'ambizione. Chi lo attraversa lo fa sfiorando la leggenda di tutto ciò che è stato, percependo il peso e la gloria di indossare la maglia della Juventus"
- La galleria sarà visitabile da tutti gli appassionati: "Per portare i tifosi nel cuore di quanto accade nel mondo Juventus, questo luogo magico si apre al grande pubblico: la 'Galleria dei Capitani' sarà infatti parte integrante e imperdibile del Museum & Stadium Tour"
- Immancabile Alessandro Del Piero tra i capitani rappresentati nella galleria
- Nel suo comunicato ufficiale, la Juventus sottolinea: "I tifosi di tutto il mondo avranno l'opportunità unica di camminare esattamente nello stesso spazio dei loro idoli, ripercorrendo la storia dei nostri grandi capitani e percependo la stessa carica emotiva e il senso di responsabilità che ispira i giocatori. Questo è il tributo definitivo alla loro eredità, un luogo dove il concetto di juventinità raggiunge la sua massima espressione"
- "Il ruolo del Capitano riflette il suo peso non solo come leadership tecnica in campo, ma anche come promotore e simbolo al di fuori del rettangolo verde", si legge nel comunicato della Juventus in cui presenta la nuova 'Galleria dei Capitani'