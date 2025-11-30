Le partite di Serie A di oggi

Sono quattro gli appuntamenti della domenica della 13^ giornata di campionato. Si inizia alle 12.30 con Lecce-Torino per poi proseguire alle 15.00 con Pisa-Inter e alle 18.00 Atalanta-Fiorentina su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Riccardo Gentile con il commento di Riccardo Montolivo; inviati Massimiliano Nebuloni e Vanessa Leonardi. La domenica si conclude alle 20.45 con, Roma-Napoli .

Gli studi e i volti di Sky Sport

Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate. Domenica si parte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci, con Paolo Assogna e Angelo Carotenuto ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Maurizio Compagnoni e Michele Padovano. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Luca Marchetti, Marco Nosotti e Dario Massara. Pre e postpatita affidato a Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Alessandro Florenzi, Faouzi Ghoulam e Marco Bucciantini.