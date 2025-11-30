Offerte Black Friday
Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 13^ giornata

guida tv

Oggi, domenica 30 novembre, si scende in campo per la 13^ giornata di Serie A. 

Alle 18.00 Atalanta-Fiorentina su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti della domenica di campionato

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Sono quattro gli appuntamenti della domenica della 13^ giornata di campionato. Si inizia alle 12.30 con Lecce-Torino per poi proseguire alle 15.00 con Pisa-Inter e alle 18.00 Atalanta-Fiorentina su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Riccardo Gentile con il commento di Riccardo Montolivo; inviati Massimiliano Nebuloni e Vanessa Leonardi. La domenica si conclude alle 20.45 con, Roma-Napoli

Gli studi e i volti di Sky Sport

Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate. Domenica si parte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci, con Paolo Assogna e Angelo Carotenuto ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Maurizio Compagnoni e Michele Padovano. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Luca Marchetti, Marco Nosotti e Dario Massara. Pre e postpatita affidato a Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Alessandro Florenzi, Faouzi Ghoulam e Marco Bucciantini.

Serie A, la programmazione di oggi

Domenica 30 novembre

  • dalle 12.00: La Casa dello Sport – Day con Sara Benci, Paolo Assogna e Angelo Carotenuto
  • ore 12.30: Lecce-Torino su DAZN 1
  • ore 15.00: Pisa-Inter su DAZN 1
  • dalle 15.30: Sky Sunday Football con Leo Di Bello, Maurizio Compagnoni e Michele Padovano
  • alle 18.00: ATALANTA-FIORENTINA su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Riccardo Gentile; commento Riccardo Montolivo; inviati Massimiliano Nebuloni e Vanessa Leonardi
  • dalle 20.00 e dalle 22.40: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Alessandro Florenzi, Faouzi Ghoulam e Marco Bucciantini
  • dalle 20.45: Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Marco Nosotti, Luca Marchetti e Dario Massara
  • ore 20.45: Roma-Napoli su DAZN 1

CALCIO: SCELTI PER TE