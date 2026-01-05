Offerte Sky
Roma, Bove tratta la risoluzione. Accordo per i rinnovi di Mancini e Cristante

Calciomercato

Il centrocampista sta trattando la risoluzione con i giallorossi, che non sarà propedeutica a smettere ma a trovare una nuova squadra all'estero. Intanto la Roma ha raggiunto l'accordo per i rinnovi di Mancini e Cristante fino al 2030

CALCIOMERCATO, TUTTE LE NEWS LIVE

Edoardo Bove sta trattando la risoluzione contrattuale con la Roma. L'interruzione del rapporto tra i giallorossi e il centrocampista classe 2002, fermo dallo scorso 1 dicembre 2024 dopo il malore accusato nel corso di Fiorentina-Inter, non è propedeutica a smettere ma a cercare una nuova squadra all'estero ed essere libero di valutare evenutali possibilità in altri paesi. Bove, infatti, ha dichiarato più volte di voler tornare in campo il prima possibile.

Accordo per i rinnovi di Mancini e Cristante

Intanto la Roma ha raggiunto l'accordo per due rinnovi importanti. Bryan Cristante e Gianluca Mancini, i cui contratti sarebbero terminati nel giugno 2027, prolungheranno fino al 2030 con il club giallorosso

