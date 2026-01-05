Federico Chiesa torna nell'orbita della Juventus. I bianconeri pensano all'esterno d'attacco, trasferitosi un anno e mezzo fa proprio dai bianconeri al Liverpool. C'è stato un sondaggio da parte della Juventus con l'entourage del giocatore, per capire se ci sono i margini per riportarlo in Italia, con la formula del prestito. Il Liverpool ha aperto al trasferimento, ma soltanto a titolo definitivo. Nessun prestito, dunque. Da capire se nei prossimi giorni ci saranno ulteriori sviluppi in merito.