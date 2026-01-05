Offerte Sky
Juventus, sondaggio per Chiesa: il Liverpool apre ma solo a titolo definitivo

juventus

C'è stato un sondaggio dei bianconeri per un possibile ritorno di Federico Chiesa con la formula del prestito. Il Liverpool, però, in questo momento apre soltanto al trasferimento a titolo definitivo

CALCIOMERCATO, TUTTE LE NEWS LIVE

Federico Chiesa torna nell'orbita della Juventus. I bianconeri pensano all'esterno d'attacco, trasferitosi un anno e mezzo fa proprio dai bianconeri al Liverpool. C'è stato un sondaggio da parte della Juventus con l'entourage del giocatore, per capire se ci sono i margini per riportarlo in Italia, con la formula del prestito. Il Liverpool ha aperto al trasferimento, ma soltanto a titolo definitivo. Nessun prestito, dunque. Da capire se nei prossimi giorni ci saranno ulteriori sviluppi in merito.

I numeri di Chiesa

Arrivato a Liverpool nell'estate 2024, Chiesa ha collezionato complessivamente 34 presenze con la maglia dei Reds, di cui 20 nella stagione in corso. In totale 469 minuti tra Premier League, Champions League e Carabao Cup, con le reti a inizio campionato contro Bournemouth e Crystal Palace. Il suo contratto con il Liverpool è fino al 30 giugno 2028.

Inter, c'è l'accordo con l'Al-Hilal per Cancelo

