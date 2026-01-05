Juventus, sondaggio per Chiesa: il Liverpool apre ma solo a titolo definitivojuventus
C'è stato un sondaggio dei bianconeri per un possibile ritorno di Federico Chiesa con la formula del prestito. Il Liverpool, però, in questo momento apre soltanto al trasferimento a titolo definitivo
Federico Chiesa torna nell'orbita della Juventus. I bianconeri pensano all'esterno d'attacco, trasferitosi un anno e mezzo fa proprio dai bianconeri al Liverpool. C'è stato un sondaggio da parte della Juventus con l'entourage del giocatore, per capire se ci sono i margini per riportarlo in Italia, con la formula del prestito. Il Liverpool ha aperto al trasferimento, ma soltanto a titolo definitivo. Nessun prestito, dunque. Da capire se nei prossimi giorni ci saranno ulteriori sviluppi in merito.
I numeri di Chiesa
Arrivato a Liverpool nell'estate 2024, Chiesa ha collezionato complessivamente 34 presenze con la maglia dei Reds, di cui 20 nella stagione in corso. In totale 469 minuti tra Premier League, Champions League e Carabao Cup, con le reti a inizio campionato contro Bournemouth e Crystal Palace. Il suo contratto con il Liverpool è fino al 30 giugno 2028.