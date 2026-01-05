Offerte Sky
La Juventus ha in pugno Guido Rodriguez: manca l'ok di Spalletti. Kessie idea per giugno

Calciomercato

La Juventus ha in pugno il centrocampista argentino del West Ham, per il quale manca ancora l'ok definitivo di Spalletti. Prese informazioni su Kessié, l'ex calciatore di Atalanta e Milan è un'opzione per giugno. In uscita, proposte da Verona e Genoa per Adzic

CALCIOMERCATO, TUTTE LE NEWS LIVE

La Juventus ha intenzione di rinforzare il centrocampo in questa sessione di calciomercato invernale e il club bianconero ha in pugno Guido Rodriguez. Tuttavia manca ancora l'ok definitivo di Luciano Spalletti sul centrocampista argentino, che in questa stagione ha collezionato 6 presenze con il West Ham tra campionato e coppa. I bianconeri si sono informati anche su Franck Kessié: l'ex centrocampista di Atalanta e Milan, può essere un'opzione ma a giugno quando scadrà il suo contratto con l'Al-Ahli. 

Per Adzic proposte da Verona e Genoa

Per quanto riguarda le uscite, Adzic piace in Serie A: il centrocampista montenegrino classe 2006, che fin qui ha collezionato 11 presenze e 1 gol tra campionato e Champions League, ha ricevuto proposte da Verona e Genoa ma il calciatore è convinto di restare in bianconero e giocarsi le sue carte.

