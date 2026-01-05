La Juventus ha in pugno il centrocampista argentino del West Ham, per il quale manca ancora l'ok definitivo di Spalletti. Prese informazioni su Kessié, l'ex calciatore di Atalanta e Milan è un'opzione per giugno. In uscita, proposte da Verona e Genoa per Adzic

La Juventus ha intenzione di rinforzare il centrocampo in questa sessione di calciomercato invernale e il club bianconero ha in pugno Guido Rodriguez. Tuttavia manca ancora l'ok definitivo di Luciano Spalletti sul centrocampista argentino, che in questa stagione ha collezionato 6 presenze con il West Ham tra campionato e coppa. I bianconeri si sono informati anche su Franck Kessié: l'ex centrocampista di Atalanta e Milan, può essere un'opzione ma a giugno quando scadrà il suo contratto con l'Al-Ahli.