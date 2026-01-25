Offerte Sky
SAS1
CRE0
ATA4
PAR0
GEN3
BOL2
JUV3
NAP0
ROM1
MIL1
Serie AGiornata 22 - domenica 25 gennaio 2026Giornata 22 - dom 25 gen
Fine
Roma
Pellegrini L. 74' (Rig.)
1 - 1
Milan
De Winter K. 62'
Roma
Pellegrini L. 74' (Rig.)
1 - 1 Milan
De Winter K. 62'
Roma-Milan 1-1: video, gol e highlights

La Roma registra il primo pareggio in campionato con l'1-1 contro il Milan e aggancia il Napoli al terzo posto. I rossoneri non approfittano del ko della squadra di Conte e scivolano a -5 dall'Inter. La squadra di Allegri soffre per tutto il primo tempo, la Roma ha diverse chance con Malen ma subisce gol nella ripresa da De Winter. Koné va ko. La pareggia Pellegrini su calcio di rigore. Finisce in parità

