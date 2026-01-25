La Roma registra il primo pareggio in campionato con l'1-1 contro il Milan e aggancia il Napoli al terzo posto. I rossoneri non approfittano del ko della squadra di Conte e scivolano a -5 dall'Inter. La squadra di Allegri soffre per tutto il primo tempo, la Roma ha diverse chance con Malen ma subisce gol nella ripresa da De Winter. Koné va ko. La pareggia Pellegrini su calcio di rigore. Finisce in parità

