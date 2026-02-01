Calciomercato 2026, news e trattative di oggi in diretta live
Qui tutta la giornata di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. 'Calciomercato l'Originale' torna domani, lunedì 2 febbraio, per seguire l'ultimo giorno di trattative
Calciomercato, le news di oggi
- Inter, cresce la fiducia per Diaby
- Juve, ecco Boga: sarà il vice Yildiz
- Scambio Holm-Joao Mario: manca solo il sì del portoghese
- Roma, accordo con Zaragoza: si tratta col Bayern
- Napoli vicinissimo ad Alisson
- Napoli sonda Zappa dopo l'infortunio a Di Lorenzo
- Atalanta, Lookman a un passo dall'Atl. Madrid
- Intanto il Milan aspetta ancora Mateta: la situazione
- Pisa, esonerato Gilardino: in pole Giampaolo
- Rischia anche Zanetti a Verona
- Salta all'ultimo il trasferimento di Romagnoli all'Al-Sadd
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Tutti i colpi di mercato all'estero
- Il tabellone della Serie B
Parma, sempre più vicino Strefezza
Potrebbe tornare in Italia, Strefezza. L'attaccante ora all'Olympiacos è sempre più vicino al Parma.
Maignan rinnova: chi è in scadenza a giugno?
Con il rinnovo con il Milan, Maignan esce dalla lista dei calciatori in scadenza a giugno. Ricordi chi sono i più importanti?
Juventus, visite per il baby talento Licina
Visite mediche a Torino anche per Adin Licina. Il giovane talento del Bayern Monaco si trasferisce alla Juventus: operazione alla Yildiz per il classe 2007, con una percentuale a favore dei bavaresi. Giocherà per la Next Gen.
Verona, in difesa arriva Edmundsson
Il Verona ha preso Adrias Edmundsson, difensore delle Isole Faroe classe 2000. Gioca per i polacchi del Wisla Pock. Arriva a titolo definitivo per 3.5 milioni.
Verona, Zanetti sempre più in bilico
È sempre più in bilico la posizione di Zanetti a Verona. Al momento, la decisione sembra propendere verso l'esonero.
Maignan-Milan, ufficiale il rinnovo
Ieri è arrivata l’ufficialità del rinnovo del portiere del Milan: il francese ha prolungato con i rossoneri fino al 2031
Napoli, non solo Zappa: gli altri nomi per sostituire Di Lorenzo
In attesa di capire come evolverà la trattativa col Cagliari per Gabriele Zappa, il Napoli sta ragionando anche su altri nomi disponibili in prestito e in grado di giocare sia da esterno di destra che da braccetto difensivo:
- Ignace Van der Brempt (22 anni, belga del Como)
- Davide Calabria (29 anni, in Grecia al Panathinaikos)
- Timothy Castagne (30 anni, ex Atalanta attualmente al Fulham
Serie A, gli highlights delle partite del sabato
Domenica di mercato ma anche di campionato: ieri si sono giocate tre partite in Serie A. Ecco gli highlights
Parma, idea Strefezza
Gabriel Strefezza,attualmente all’Olympiacos, è il nome nuovo di queste ore per quanto riguarda il mercato del Parma. L'attaccante brasiliano ha già giocato in Italia con le maglie di Como e Lecce.
Romagnoli, saltato il trasferimento all'Al-Sadd
Niente Al-Sadd per Alessio Romagnoli: nell'ultimo giorno di calciomercato in Qatar, che si è chiuso ieri, non si è riusciti a formalizzare il passaggio del difensore della Lazio al club allenato da Roberto Mancini
Diaby, aumenta la fiducia dell'Inter
Sul tavolo al momento c'è l'offerta di prestito con diritto che può però diventare obbligo a determinati obiettivi di squadra e personali. In giornata l'Inter attende la decisione finale del Fondo Pif che comunque si è manifestato disposto a continuare la trattativa
Inter, fatta per Massolin: resta al Modena in prestito
Il centrocampista francese, in forza al Modena, è un nuovo giocatore dell'Inter. Operazione da 3,5 milioni, quella per Yanis Massolin: resterà in Emilia, in Serie B, fino al termine della stagione
Napoli, avanti su Zappa
Il Napoli sarà una delle squadre più attive in questi ultimi due giorni di mercato: dopo il grave infortunio a Di Lorenzo, si cerca un esterno destro e prosegue la trattativa col Cagliari per Gabriele Zappa. Sul giocatore c'è anche la Fiorentina, ma al momento il Napoli resta in netto vantaggio. Napoli che nelle prossime ore formalizzerà l'accordo con Alisson Santos
Milan, trattativa bloccata per Mateta. E lui sui social...
Nella giornata di ieri si è registrata qualche difficoltà nella corsa del Milan per arrivare a Mateta. La trattativa col Crystal Palace si è bloccata perché gli inglesi non stanno trovando un attaccante per sostituire il francese. E Mateta sui social si è espresso pubblicando un emoji significativo…
Nzola a Sassuolo: tutte le ufficialità
I neroverdi hanno ufficializzato l’attaccante angolano di proprietà della Fiorentina ma che era in prestito al Pisa. E il Toro ha preso Kulenovic. Tutti gli acquisti finora in Serie A
Lookman vicinissimo all’Atletico: la situazione
Ademola Lookman è molto vicino a lasciare l’Atalanta e a diventare un nuovo giocatore dell’Atletico. Il club madrileno ha l’accordo con i bergamaschi, l’attaccante nigeriano -non convocato per il match col Como- è vicino a un accordo per trasferirsi in Spagna
Gilardino-Pisa, è il quinto cambio d'allenatore in A
Ufficializzato ben oltre la mezzanotte di sabato l'esonero di Gilardino a Pisa. È il quinto cambio in panchina in Serie A in questa stagione. Ecco tutti gli altri allenatori già esonerati
Le ultime sullo scambio Holm-Joao Mario
Manca solo la risposta di Joao Mario per concretizzare lo scambio in piedi fra Juventus e Bologna. Se l'esterno portoghese accetterà il trasferimento alla corte di Italiano allora lo svedese Emil Holm sarà bianconero.
Pisa, Giampaolo in pole
A Pisa vi va verso la scelta di Marco Giampaolo per sostituire l'esonerato Gilardino. E' quanto emerge dopo una notte di contatti e sondaggi. Oggi la decisione finale
Brayan Zaragoza sempre più vicino alla Roma
Nella notte la Roma ha accelerato per Brayan Zaragoza. In queste ore in corso contatti col Bayern per finalizzare l'operazione e permettere al giocatore di partire per l'Italia. L'esterno classe 2001 (attualmente in porestito al Celta) sarebbe una precisa richiesta di Gian Piero Gasperini.
Il Napoli accelera per Alisson: e dopo il ko di Di Lorenzo...
Il club campione d'Italia ha accelerato per l'esterno d'attacco brasiliano Alisson Santos, classe 2002 dello Sporting. Non solo: dopo l'infortunio del capitano Di Lorenzo nel match con la Fiorentina, il Napoli valuta come possibili sostituti Zappa del Cagliari e Juanlu Sanchez del Siviglia
Blitz Juve: Boga già a Torino per le visite
La Juventus ha lavorato nella notte per riportare Jeremie Boga in Italia. L'ivoriano è al J Medical per svolgere le visite mediche: operazione in prestito dal Nizza con diritto di riscatto. Il suo arrivo non esclude quello di Kolo Muani.
Gilardino esonerato: idea Giampaolo per il Pisa
Il Pisa ha scelto di cambiare e di esonerare Alberto Gilardino dopo il ko con il Sassuolo: l'ufficialità è arrivata ben oltre la mezzanotte. Alla guida della squadra toscano potrebbe sostituirlo Marco Giampaolo
Verona, riflessioni su Zanetti: a forte rischio esonero
Il pesante ko di Cagliari ha indotto il Verona a riflettere: la posizione di Paolo Zanetti è a forte rischio. Nel VIDEO le ultime notizie
La Juve vuole Boga
L'ex esterno del Sassuolo Jeremie Boga sembra essere il nome individuato dalla Juventus come vice Yildiz. Un altro fronte caldo da tenere d'occhio inq uesta domenica di mercato.
L'Inter prova a riaprire la pista Diaby
Tentativo in extremis dell'Inter che in questi ultimi due giorni di mercato sta cercando di riaprire il fronte legato a Moussa Diaby, attaccante francese attualmente all'Al-Ittihad. Si cercano spiragli in giornata