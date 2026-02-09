Serie A 2025-2026, le squadre che hanno fatto e perso più punti dal 90° minuto in poi
Turno di campionato significativo dal minuto 90 in poi, la 24^ giornata ha riservato vittorie pesanti in coda per Napoli, Parma e Lecce. A strappare un pareggio all'ultimo respiro sono state invece Torino e Juventus. Ma cosa dice il saldo tra punti guadagnati e persi nei recuperi finali di questa Serie A? Se il bilancio è sempre più da incubo per Fiorentina e Bologna, tre squadre hanno il rapporto migliore di tutte...
- Punti vinti grazie ai gol segnati dal 90' in poi: 2
- Punti persi coi gol subiti dal 90' in poi: 9
- Punti vinti grazie ai gol segnati dal 90' in poi: 3
- Punti persi coi gol subiti dal 90' in poi: 10
- Punti vinti grazie ai gol segnati dal 90' in poi: 0
- Punti persi coi gol subiti dal 90' in poi: 4
- Punti vinti grazie ai gol segnati dal 90' in poi: 5
- Punti persi coi gol subiti dal 90' in poi: 7
- Punti vinti grazie ai gol segnati dal 90' in poi: 1
- Punti persi coi gol subiti dal 90' in poi: 2
- Punti vinti grazie ai gol segnati dal 90' in poi: 2
- Punti persi coi gol subiti dal 90' in poi: 3
- Punti vinti grazie ai gol segnati dal 90' in poi: 3
- Punti persi coi gol subiti dal 90' in poi: 4
- Punti vinti grazie ai gol segnati dal 90' in poi: 0
- Punti persi coi gol subiti dal 90' in poi: 0
- Punti vinti grazie ai gol segnati dal 90' in poi: 1
- Punti persi coi gol subiti dal 90' in poi: 0
- Punti vinti grazie ai gol segnati dal 90' in poi: 2
- Punti persi coi gol subiti dal 90' in poi: 1
- Punti vinti grazie ai gol segnati dal 90' in poi: 2
- Punti persi coi gol subiti dal 90' in poi: 1
- Punti vinti grazie ai gol segnati dal 90' in poi: 2
- Punti persi coi gol subiti dal 90' in poi: 1
- Punti vinti grazie ai gol segnati dal 90' in poi: 3
- Punti persi coi gol subiti dal 90' in poi: 2
- Punti vinti grazie ai gol segnati dal 90' in poi: 2
- Punti persi coi gol subiti dal 90' in poi: 0
- Punti vinti grazie ai gol segnati dal 90' in poi: 2
- Punti persi coi gol subiti dal 90' in poi: 0
- Punti vinti grazie ai gol segnati dal 90' in poi: 2
- Punti persi coi gol subiti dal 90' in poi: 0
- Punti vinti grazie ai gol segnati dal 90' in poi: 2
- Punti persi coi gol subiti dal 90' in poi: 0
- Punti vinti grazie ai gol segnati dal 90' in poi: 3
- Punti persi coi gol subiti dal 90' in poi: 0
- Punti vinti grazie ai gol segnati dal 90' in poi: 3
- Punti persi coi gol subiti dal 90' in poi: 0
- Punti vinti grazie ai gol segnati dal 90' in poi: 3
- Punti persi coi gol subiti dal 90' in poi: 0