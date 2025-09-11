Il Milan ha deciso di festeggiare il 40esimo compleanno di Luka Modric con una piccola festa dopo l'allenamento pomeridiano. Tante risate e sorrisi, ed una torta con mirtilli e fragole a tema rossonero. Come regalo di compleanno, Modric ha espresso il desiderio di vincere un trofeo con la maglia del Milan in questa stagione

Clima di festa a Milanello. Dopo l'allenamento pomeridiano del giovedì, nella settimana che segna la ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali, la società rossonera ha organizzato una piccola festa a sorpresa per il 40esimo compleanno di Luka Modric (il fuoriclasse ha compiuto gli anni martedì). Risate sorrisi e una torta (con mirtilli e fragole a tema rossonero...) per il croato, che come regalo di compleanno ha espresso il desiderio di vincere un trofeo con la maglia del Milan in questa stagione.