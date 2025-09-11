Esplora tutte le offerte Sky
Il Milan ha deciso di festeggiare il 40esimo compleanno di Luka Modric con una piccola festa dopo l'allenamento pomeridiano. Tante risate e sorrisi, ed una torta con mirtilli e fragole a tema rossonero. Come regalo di compleanno, Modric ha espresso il desiderio di vincere un trofeo con la maglia del Milan in questa stagione

 LA CARRIERA DI LUKA MODRIC

Clima di festa a Milanello. Dopo l'allenamento pomeridiano del giovedì, nella settimana che segna la ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali, la società rossonera ha organizzato una piccola festa a sorpresa per il 40esimo compleanno di Luka Modric (il fuoriclasse ha compiuto gli anni martedì). Risate sorrisi e una torta (con mirtilli e fragole a tema rossonero...) per il croato, che come regalo di compleanno ha espresso il desiderio di vincere un trofeo con la maglia del Milan in questa stagione.

Milan, per Rabiot primo allenamento

A Milanello erano presenti tutti i giocatori, anche quelli rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali. Inoltre, è stata anche la prima giornata al centro sportivo per Adrien Rabiot. L'ultimo acquisto del mercato del Milan ha svolto il primo allenamento con i suoi nuovi compagni.

