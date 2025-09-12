Che giudizio dà alla squadra?

"C'è un mix tra esperti e giovani, ora serve creare qualcosa. Ci sono stati tanti cambiamenti e non è facile creare un gruppo in poco tempo, ma cercheremo di farlo. C'è anche tanta qualità. E Allegri sa gestire queste situazioni e fare gruppo con mentalità. Ci sono giocatori che hanno voglia di vincere e di giocare con cuore e passione. Per il resto parlerà il campo, sono fiducioso. E poi c'è Modric, uno con tantissima esperienza. In nazionale Mbappé mi ha parlato di lui, ha detto che è una persona incredibile, oltre che un incredibile giocatore. Da quello che ho visto c'è serenità nello spogliatoio e voglia di fare".