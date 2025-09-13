Atteso dalla trasferta a San Siro, l'allenatore rossoblù ritrova il Milan dopo il trionfo in Coppa Italia dello scorso 14 maggio: "Ora hanno il campionato come unico obiettivo, domenica servirà umiltà e voglia di battagliare. Io vicino alla panchina rossonera? Il focus per me è il Bologna". Sui singoli: "Castro è recuperato, Heggem una bella sorpresa. E Lucumì è tornato ad essere un punto di forza" LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN-BOLOGNA

L'incrocio col Milan riporta allo scorso 14 maggio e al terzo trionfo in Coppa Italia, ma stavolta la sfida sarà in campionato a San Siro. Appuntamento domenica alle 20.45 per il Bologna, sfida introdotta in conferenza stampa da Vincenzo Italiano: "Nel mio calcio si aspettano ancora una decina di giorni per giudicare una squadra. Bisogna fare prestazione da subito: dopo 20′ a Roma l’abbiamo mostrato e col Como abbiamo fatto una buona prestazione. Domani ci aspetta il Milan, squadra con un obiettivo preciso impegnata solo nel campionato. Si va a San Siro, sarà tosta, dobbiamo fare una grande prestazione per fare punti quindi sarà una battaglia. Possiamo ancora crescere ed aggiungere qualità al nostro gioco". L'allenatore ha risposto su quello che poteva essere il suo eventuale arrivo proprio sulla panchina del Milan: "Il focus per me è Bologna, l’attenzione è qui. Ho sempre detto che qui sto bene e si crescerà sicuramente. Il club è ambizioso e la piazza con questo entusiasmo spinge tutti a dare il massimo. Se ci sono apprezzamenti verso il lavoro svolto fa piacere, ma si pensa a quello che è il Bologna. Ogni anno è sempre più difficile, ci sono squadre sempre più preparate e con la voglia di fare meglio dell’anno precedente".

"Il Milan ha l'obiettivo del campionato" Inevitabile un riferimento all'ultimo incrocio dello scorso 14 maggio: "Il Milan non avendo le coppe avrà un unico obiettivo, il campionato. Dovranno sempre cercare di vincere. Mi aspetto un Milan pimpante, ogni volta che avrà la palla proverà a farci male. Modric? Palloni d'Oro, Champions League, un grande campione d'esperienza e si è visto anche in queste partite. Ha ancora voglia d'incidere e di essere protagonista. Si deve limitare tutto quello che può essere un riferimento per lui, quando riceverà palla non bisogna farlo ragionare. Arriviamo con grande umiltà a San Siro perché dobbiamo battagliare".