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Addio a Silvino, il preparatore dei portieri dell'Inter di Mourinho

LUTTO
Fc Internazionale

E' morto a 67 anni Silvino, lo storico collaboratore di José Mourinho, preparatore dei portieri anche dell'Inter del Triplete. Con lo "Special One" un rapporto lungo un ventennio, impreziosito da 24 trofei conquistati. Il ricordo affettuoso e riconoscente dei club in cui ha lavorato

 

Dietro i voli e le parate di Julio Cesar, campione di tutto con l’Inter del triplete del 2010 e miglior portiere della Champions League di quell’anno, c’era il lavoro quotidiano, metodico, specifico di Silvino Louro, il preparatore dei portieri che Mourinho portò con sé all’Inter e contribuì ai successi del biennio nerazzurro dello Special One. Silvino è morto giovedì a 67 anni.

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Coppia d'oro

Per quasi 20 anni la coppia Mourinho-Silvino ha attraversato i campi d’Europa conquistando 24 trofei. Avevano iniziato a lavorare insieme nel 2000 quando Silvino, alla fine di una importante carriera tra i pali (4 titoli di campione di Portogallo con il Benfica, 23 presenze in nazionale) aveva raggiunto Mou al Porto, vincendo subito la prima Champions League insieme, oltre a 2 titoli e a 2 coppe del Portogallo.  

Rapporto "special"

Un rapporto di fiducia speciale legava Mourinho a Silvino: fu naturale che al Chelsea, all’Inter, al Real Madrid, di nuovo al Chelsea e allo United, al fianco di Mou lavorasse Silvino, che contribuì a migliorare portieri come Vítor Baía, Petr Cech, Iker Casillas, Thibaut Courtois e David de Gea. I club in cui ha militato hanno ricordato con affetto e riconoscenza Silvino, protagonista vincente, silenzioso e sorridente di mezzo secolo di calcio internazionale. 

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