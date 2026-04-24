Conte: "Lukaku? Speravo venisse a parlarmi"

L'allenatore del Napoli commenta il successo sulla Cremonese: "Ci siamo divertiti e abbiamo conquistato tre punti importanti per la Champions". Sulla stagione: "Meritiamo di chiuderla al meglio perché è stata dura e sono arrivate anche troppe critiche". Sulla questione Lukaku: "Io capisco i giocatori ma nessuno si preoccupa di capire l'allenatore" HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

C'è soddisfazione nelle parole di Antonio Conte dopo il 4-0 rifilato alla Cremonese, un risultato che permette di 'blindare' il posto Champions e riporta momentaneamente il Napoli al secondo posto in classifica: "Non avevo dubbi sulla risposta dei calciatori, con la Lazio abbiamo avuto il 70 per cento di possesso ma non abbiamo centrato la porta - dice a Dazn - Sicuramente oggi c'era grande determinazione e voglia di rivalsa. Dopo la Lazio mi sembra che siano arrivate un po' troppe critiche, un po' eccessive per una squadra che ha vinto lo Scudetto, la Supercoppa e che è comunque seconda nonostante una stagione in cui tutt'ora ci mancano 4 giocatori".

"Vogliamo chiudere al meglio una stagione dura" La volontà è quella di chiudere la stagione nel migliore dei modi: "Abbiamo fatto una stagione difficilissima e stare lì è qualcosa di veramente importante, non voglio portare a spasso nessuno, sappiamo il lavoro che c'è dietro e i ragazzi meritano di finire nel migliore dei modi, di lasciare parlare - prosegue - Le altre forse fanno una comunicazione più completa della nostra". Rispetto all'ennesima prestazione maiuscola di McTominay: "La soluzione di McTominay centrocampista centrale l'abbiamo dovuta forzare durante l'anno perché erano rimasti lui e Lobotka. Quella, secondo me, è la sua posizione, perché riesce a fare 'box to box', abbiamo lavorato tanto con lui in questo senso, ha più spazio, arriva in area a fari spenti a differenza di quando gioca da trequartista, non mi meraviglio, si prova a trovare le soluzioni per far giocare i più bravi, anche Alisson sta crescendo molto, così come Gutierrez ha fatto una grande prestazione. Siamo contenti di questa prestazione perché ci siamo divertiti, si è divertito il pubblico e abbiamo preso tre punti per il secondo posto e fondamentali per la Champions. Meritiamo di finire al meglio perché è una stagione dura".

"Lukaku? Capisco tutti, ma nessuno cerca di capire l'allenatore" Rispetto al tema Lukaku, Conte si toglie qualche sassolino dalla scarpa: "Lukaku? Non ci ho parlato, so che qualcuno ci ha parlato, è venuto al centro ma non ci ho parlato - conclude - Il mio ufficio era lì e nessuno ha bussato alla mia porta, questo mi è dispiaciuto, mi sarei aspettato qualcosina anche solo un messaggio, in queste situazione si cerca di capire tutti i calciatori ma nessuno si sforza di capire l'allenatore"