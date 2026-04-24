Napoli-Cremonese, Conte: "Lukaku? Speravo venisse a parlarmi ma non l'ha fatto"napoli
L'allenatore del Napoli commenta il successo sulla Cremonese: "Ci siamo divertiti e abbiamo conquistato tre punti importanti per la Champions". Sulla stagione: "Meritiamo di chiuderla al meglio perché è stata dura e sono arrivate anche troppe critiche". Sulla questione Lukaku: "Io capisco i giocatori ma nessuno si preoccupa di capire l'allenatore"
C'è soddisfazione nelle parole di Antonio Conte dopo il 4-0 rifilato alla Cremonese, un risultato che permette di 'blindare' il posto Champions e riporta momentaneamente il Napoli al secondo posto in classifica: "Non avevo dubbi sulla risposta dei calciatori, con la Lazio abbiamo avuto il 70 per cento di possesso ma non abbiamo centrato la porta - dice a Dazn - Sicuramente oggi c'era grande determinazione e voglia di rivalsa. Dopo la Lazio mi sembra che siano arrivate un po' troppe critiche, un po' eccessive per una squadra che ha vinto lo Scudetto, la Supercoppa e che è comunque seconda nonostante una stagione in cui tutt'ora ci mancano 4 giocatori".
"Vogliamo chiudere al meglio una stagione dura"
La volontà è quella di chiudere la stagione nel migliore dei modi: "Abbiamo fatto una stagione difficilissima e stare lì è qualcosa di veramente importante, non voglio portare a spasso nessuno, sappiamo il lavoro che c'è dietro e i ragazzi meritano di finire nel migliore dei modi, di lasciare parlare - prosegue - Le altre forse fanno una comunicazione più completa della nostra". Rispetto all'ennesima prestazione maiuscola di McTominay: "La soluzione di McTominay centrocampista centrale l'abbiamo dovuta forzare durante l'anno perché erano rimasti lui e Lobotka. Quella, secondo me, è la sua posizione, perché riesce a fare 'box to box', abbiamo lavorato tanto con lui in questo senso, ha più spazio, arriva in area a fari spenti a differenza di quando gioca da trequartista, non mi meraviglio, si prova a trovare le soluzioni per far giocare i più bravi, anche Alisson sta crescendo molto, così come Gutierrez ha fatto una grande prestazione. Siamo contenti di questa prestazione perché ci siamo divertiti, si è divertito il pubblico e abbiamo preso tre punti per il secondo posto e fondamentali per la Champions. Meritiamo di finire al meglio perché è una stagione dura".
"Lukaku? Capisco tutti, ma nessuno cerca di capire l'allenatore"
Rispetto al tema Lukaku, Conte si toglie qualche sassolino dalla scarpa: "Lukaku? Non ci ho parlato, so che qualcuno ci ha parlato, è venuto al centro ma non ci ho parlato - conclude - Il mio ufficio era lì e nessuno ha bussato alla mia porta, questo mi è dispiaciuto, mi sarei aspettato qualcosina anche solo un messaggio, in queste situazione si cerca di capire tutti i calciatori ma nessuno si sforza di capire l'allenatore"
"Fatto quello che ha fatto il Napoli di Maradona, ricordiamolo"
In conferenza stampa, Conte torna sulle critiche ricevute alla squadra durante questa stagione: "Ad ogni pareggio e sconfitta sembra che cade il mondo, il Napoli ha alzato l'ambizione. Se non vinci lo scudetto è un fallimento - dice - Questa ambizione non c’è mai stata qui, abbiamo cambiato la geografia in due anni. Dobbiamo finire al meglio il campionato sapendo che abbiamo rifatto quello fatto in passato da Maradona. Non vi dimenticate che da quel periodo il Napoli non vinceva scudetto e supercoppa. Dobbiamo ricordarcelo un po' tutti e non solo i tifosi". Ed ancora: "Abbiamo i fucili puntati addosso, cosa che non vedo per le altre squadre. Finora siamo gli unici ad aver alzato un trofeo, l'Inter ne può alzare due ma l'anno scorso non ne ha alzato nessuno. Forse è un problema di comunicazione, vengono evidenziate solo le nostre cose negative. Ma forse ci sta".