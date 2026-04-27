Sarri: "Un mio ritorno al Napoli? E' fantacalcio"

L'allenatore della Lazio commenta il pari con l'Udinese: "Abbiamo approcciato con un po' di stanchezza mentale, ce la siamo complicata ma poi abbiamo fatto un grande secondo tempo". Con più soluzioni molto meglio: "Sì, anche se molti sono al rientro post infortunio". Ancora su Motta: "Quando è andato via Mandas ci è capitato questo ragazzo che è forte e ha qualità importanti, non è ancora un portiere fatto ma parte da una base importante, deve rimanere con i piedi per terra". Infine sulle voci circa un possibile ritorno al Napoli: "Fantacalcio, però perché dite che sono troppo vecchio? In serie A c'è qualcuno più grande di me"

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