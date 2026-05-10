Si complica la rincorsa del Milan a un posto Champions. Dopo la sconfitta di San Siro con l’Atalanta per 3-2, i rossoneri sono quarti a –1 dalla Juve, a pari punti con la Roma e a +2 sul Como. Parte bene la squadra di Allegri (palo di Rabiot), ma poi Ederson e Zappacosta mettono il match in discesa. A inizio ripresa arriva anche la rete di Raspadori, il Milan ci prova, accorcia Pavlovic, poi segna Nkunku ma è 3-2

CLASSIFICA - PAGELLE