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Serie AGiornata 36 - domenica 10 maggio 2026Giornata 36 - dom 10 mag
Fine
Milan
Pavlovic S. 88'Nkunku C. 90' + 4' (Rig.)
2 - 3
Atalanta
Ederson 7'Zappacosta D. 29'Raspadori G. 51'
Milan
Pavlovic S. 88'Nkunku C. 90' + 4' (Rig.)
2 - 3 Atalanta
Ederson 7'Zappacosta D. 29'Raspadori G. 51'
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Milan-Atalanta 2-3: video, gol e highlights

Si complica la rincorsa del Milan a un posto Champions. Dopo la sconfitta di San Siro con l’Atalanta per 3-2, i rossoneri sono quarti a –1 dalla Juve, a pari punti con la Roma e a +2 sul Como. Parte bene la squadra di Allegri (palo di Rabiot), ma poi Ederson e Zappacosta mettono il match in discesa. A inizio ripresa arriva anche la rete di Raspadori, il Milan ci prova, accorcia Pavlovic, poi segna Nkunku ma è 3-2

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