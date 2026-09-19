Il portiere della Juventus Kamil Grabara ha accusato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro: "Il calciatore sarà sottoposto nei prossimi giorni a consulti ortopedici per definire l'iter terapeutico", si legge dal comunicato del club

In casa Juventus si ferma Kamil Grabara. Come annunciato dalla società bianconera, il portiere ha riportato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, dopo un problema accusato in allenamento alla vigilia della sfida di campionato contro l'Atalanta (in programma allo Stadium domenica 20 settembre alle ore 18 e in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW). Arrivato in estate, Grabara ha giocato la sua prima partita con la maglia della Juventus giovedì 17 settembre in Europa League nella sfida vinta contro il Nec.