Il MIlan arriva da due pareggi consecutivi (vs Juventus e Lazio) e non chiude tre match di fila in parità da settembre 2018, con Gennaro Gattuso alla guida; i rossoneri hanno vinto l'ultima gara casalinga (vs Venezia) e in questo anno solare solo una volta hanno vinto due partite interne di fila in Serie A, lo scorso marzo, contro Inter e Torino.