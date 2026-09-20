Milan-Lecce, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Dopo la sconfitta casalinga in Europa League contro il Benfica e dopo il pari in campionato contro la Lazio, il Milan vuole ritrovare la vittoria e accorciare la classifica: a San Siro arriva il Lecce. Amorim con Rabiot e Modric a centrocampo, conferma per Pulisic, davanti Gonçalo Ramos. Di Francesco con Pierotti e Monteiro insieme a Stulic. Diretta sull'app DAZN e su DAZN 1, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky alle 20.45
LE FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Estupinan; Saelemaekers, Pulisic; Ramos. All. Amorim
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Siebert, Gallo; Maleh, Ilic, Coulibaly; Pierotti, Stulic, Monteiro. All. Di Francesco
Statistiche e curiosità
Il Milan ha vinto le ultime cinque sfide contro il Lecce in Serie A - con un punteggio aggregato di 12-2 e con quattro clean sheet nel parziale - e potrebbe battere i pugliesi per sei match consecutivi per la prima volta nella competizione
Milan, contro il Lecce la serie di imbattibilità più lunga
Tra le squadre di questo campionato il Lecce è quella contro cui il Milan vanta la serie di imbattibilità in corso più lunga in Serie A: 16 match, di cui 11 vittorie e cinque pareggi; l'ultima sconfitta risale al 1° aprile 2006, al Via del Mare, con la rete di Axel Konan (1-0).
Le formazioni ufficiali
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Estupinan; Saelemaekers, Pulisic; Ramos. All. Amorim
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Siebert, Gallo; Maleh, Ilic, Coulibaly; Pierotti, Stulic, Monteiro. All. Di Francesco
Dall'inizio degli anni 2000, Milan mai sconfitto in casa dal Lecce
Dall'inizio degli anni 2000, il Milan non ha mai perso in casa contro il Lecce in Serie A, grazie a 12 vittorie e due pareggi, in cui i rossoneri hanno segnato ben 30 reti in più dei pugliesi (38-8); in particolare, i rossoneri vengono da quattro vittorie casalinghe di fila contro i salentini con un punteggio aggregato di 9-0.
Milan reduce da due pareggi consecutivi
Il MIlan arriva da due pareggi consecutivi (vs Juventus e Lazio) e non chiude tre match di fila in parità da settembre 2018, con Gennaro Gattuso alla guida; i rossoneri hanno vinto l'ultima gara casalinga (vs Venezia) e in questo anno solare solo una volta hanno vinto due partite interne di fila in Serie A, lo scorso marzo, contro Inter e Torino.
Lecce vittorioso in quattro delle ultime sei gare di Serie A
Il Lecce ha vinto quattro delle ultime sei gare in Serie A (2 sconfitte), segnando in totale nove reti (media di 1.5 a match), ossia lo stesso numero di gol realizzati nel doppio delle partite precedenti (12) disputate in campionato.
I sette gol segnati dal Milan sono arrivati nell'ultima mezz'ora
Tutti i gol segnati dal Milan (sette) in questo campionato sono arrivati nell'ultima mezz'ora di gioco, frangente di gara in cui i rossoneri hanno segnato più di tutti; per contro, il Diavolo ha segnato solo una rete nei primi tempi delle ultime nove partite di Serie A.
Il Lecce ha subito 5 reti nella prima mezz'ora
Il Lecce ha subito ben cinque delle sette reti in questo campionato entro la prima mezzora di gioco, record negativo del torneo; in generale, solo il Monza (sette) ha incassato più gol dei giallorossi nei primi tempi di questa Serie A (cinque, come il Genoa).
Moreira ha preso parte a cinque reti nelle ultime tre presenze tra Ligue 1 e Serie A
Considerando le sue ultime tre presenze tra Ligue 1 e Serie A, Diego Moreira ha preso parte a ben cinque reti, frutto di tre gol e due assist; il classe 2004, che prima della doppietta da subentrato contro la Lazio non aveva mai segnato "dalla panchina" nelle precedenti 68 gare giocate nei big-10 campionati europei, potrebbe segnare in due presenze di fila in questi tornei per la prima volta in carriera
Lecce bersaglio preferito di Pulisic in Serie A
Il Lecce è il bersaglio preferito di Christian Pulisic in Serie A, grazie a cinque reti in cinque sfide (inclusa una doppietta l'8 marzo 2025); lo statunitense - che non gioca titolare in campionato dallo scorso 26 aprile - dopo l'assist nell'ultima giornata potrebbe partecipare ad almeno un gol per due presenze di fila per la prima volta in questo anno solare in Serie A (l'ultima volta risale allo scorso dicembre).
I numeri dei centrocampisti del Lecce
Grazie a Lassana Coulibaly (2 gol+1 assist) e Ivan Ilic (2 assist) il Lecce ha due centrocampisti con più di una partecipazione attiva in questo campionato e solo l'Inter ne conta più (quattro); in particolare, il calciatore maliano (reduce dalla doppietta nell'ultima giornata) con una rete eguaglierebbe il suo record realizzativo in una stagione nella competizione (tre, nel 2022/23 e 2025/26).