"Da San Siro al Meazza, 100 anni di passione", lo speciale su Skyl'anniversario
Il 19 settembre 1926 si giocò la prima partita allo Stadio Giuseppe Meazza. Il 19 settembre 2026 uno speciale di Sky Sport celebra cento anni di un luogo che è stato molto più di uno stadio. "Da San Siro al Meazza, 100 anni di passione", in onda dalla mezzanotte su Sky Sport 24 sarà in programmazione da sabato su Sky, in streaming su NOW e on demand
Lo speciale "Da San Siro al Meazza, 100 anni di passione", celebra i 100 dello stadio Giuseppe Meazza, dagli albori ad oggi, raccontando storia e aneddoti attraverso i ricordi di tanti campioni di Milan e Inter che ci hanno giocato, gioito e trionfato. Giornalisti di sport e cultura ricostruiscono le tappe della costruzione di San Siro a partire dal 1926 e aiutano a svelare i retroscena di un impianto unico al mondo, che ha ospitato non solo calcio, bensì anche rugby, boxe e tanta musica.
Quattro capitoli per raccontare 100 anni di storia
La prima partita il 19 settembre 1926 è stato un derby di Milano, Milan-Inter, finito 3-6. Lo speciale, a cura di Silvia Vallini con la collaborazione di Roberta Noè, è suddiviso in quattro capitoli: 'Lettere a San Siro', 'Il racconto dei campioni', 'La storia', 'L’altro San Siro' e ripercorre la storia di un luogo simbolo di Milano e dei protagonisti che lo hanno animato e vissuto. Per la realizzazione dello speciale si ringraziano: I signori del calcio, Milan, Inter, M-I Stadio, la redazione di Sky Sport.
"Da San Siro al Meazza”, la programmazione su Sky e NOW
Sabato 19 settembre
- ore 24.00: su Sky Sport 24
- ore 07.30, 08.30, 09.30: su Sky Sport 24
- ore 12.00, 22.15: su Sky Sport Uno
- ore 13.00, 24.00: su Sky Sport Calcio
- ore 14.00, 19.30: su Sky Sport Arena
Disponibile on demand