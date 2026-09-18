Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

"Da San Siro al Meazza, 100 anni di passione", lo speciale su Sky

l'anniversario

Il 19 settembre 1926 si giocò la prima partita allo Stadio Giuseppe Meazza. Il 19 settembre 2026 uno speciale di Sky Sport celebra cento anni di un luogo che è stato molto più di uno stadio. "Da San Siro al Meazza, 100 anni di passione", in onda dalla mezzanotte su Sky Sport 24 sarà in programmazione da sabato su Sky, in streaming su NOW e on demand

TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI DI SERIE A

Lo speciale "Da San Siro al Meazza, 100 anni di passione", celebra i 100 dello stadio Giuseppe Meazza, dagli albori ad oggi, raccontando storia e aneddoti attraverso i ricordi di tanti campioni di Milan e Inter che ci hanno giocato, gioito e trionfato. Giornalisti di sport e cultura ricostruiscono le tappe della costruzione di San Siro a partire dal 1926 e aiutano a svelare i retroscena di un impianto unico al mondo, che ha ospitato non solo calcio, bensì anche rugby, boxe e tanta musica.

Quattro capitoli per raccontare 100 anni di storia

La prima partita il 19 settembre 1926 è stato un derby di Milano, Milan-Inter, finito 3-6. Lo speciale, a cura di Silvia Vallini con la collaborazione di Roberta Noè, è suddiviso in quattro capitoli:  'Lettere a San Siro', 'Il racconto dei campioni', 'La storia', 'L’altro San Siro' e ripercorre la storia di un luogo simbolo di Milano e dei protagonisti che lo hanno animato e vissuto. Per la realizzazione dello speciale si ringraziano: I signori del calcio, Milan, Inter, M-I Stadio, la redazione di Sky Sport.

"Da San Siro al Meazza”, la programmazione su Sky e NOW

Sabato 19 settembre

  • ore 24.00: su Sky Sport 24
  • ore 07.30, 08.30, 09.30: su Sky Sport 24
  • ore 12.00, 22.15: su Sky Sport Uno
  • ore 13.00, 24.00: su Sky Sport Calcio
  • ore 14.00, 19.30: su Sky Sport Arena

Disponibile on demand

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Gasperini: "Inter squadra più forte in A da anni"

roma

L'allenatore in conferenza alla vigilia di Roma-Inter: "La squadra è al completo, siamo tutti...

Gattuso: "A Venezia con l'elmetto, no presunzione"

Serie A

L'allenatore biancoceleste sulla trasferta di sabato: "Non dobbiamo pensare che siamo diventati...

Aldair, Cuore Giallorosso: il documentario su Sky

sky original

Il documentario racconta il legame eterno tra una leggenda della Roma e la sua città. Un viaggio...

Sabato 26 ad Ancona, nel segno di Baresi e Protti

SOLIDARIETA'

Sabato 26 settembre allo stadio Del Conero di Ancona tante leggende della serie A tornano in...

Svilar: "Inter squadra più forte del campionato"

roma

Il portiere della Roma al 'Corriere della Sera' alla vigilia del big match di campionato: "Inter...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE