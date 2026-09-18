Il 19 settembre 1926 si giocò la prima partita allo Stadio Giuseppe Meazza. Il 19 settembre 2026 uno speciale di Sky Sport celebra cento anni di un luogo che è stato molto più di uno stadio. "Da San Siro al Meazza, 100 anni di passione", in onda dalla mezzanotte su Sky Sport 24 sarà in programmazione da sabato su Sky , in streaming su NOW e on demand

Lo speciale "Da San Siro al Meazza, 100 anni di passione", celebra i 100 dello stadio Giuseppe Meazza, dagli albori ad oggi, raccontando storia e aneddoti attraverso i ricordi di tanti campioni di Milan e Inter che ci hanno giocato, gioito e trionfato. Giornalisti di sport e cultura ricostruiscono le tappe della costruzione di San Siro a partire dal 1926 e aiutano a svelare i retroscena di un impianto unico al mondo, che ha ospitato non solo calcio, bensì anche rugby, boxe e tanta musica.